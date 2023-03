Ilic-Ricci: insieme dall'inizio con il Napoli

TORINO - E finalmente, domenica, Samuele Ricci e Ivan Ilic giocheranno insieme dal primo minuto. Già, Juric non ha ancora avuto l'occasione di schierare contemporanemante dall'inizio i due talentuosi centrocampisti arrivati al Toro a gennaio (nel 2022 Ricci, nel 2023 Ilic). A impedire che la coppia, titolare nella testa di Juric nel 3-4-2-1, divenisse realtà in campo ci sono stati gli infortuni a entrambi: prima Ilic (problemi alla caviglia ereditati dall'esperienza con il Verona) e subito dopo Ricci (guaio al polpaccio sinistro), che aha anche dovuto saltare per squalifica il match contro il Bologna. Complementari per caratteristiche - Ricci è destro di piede, Ilic mancino -, entrambi hanno dimostrato di avere ancora ampi margini di crescita: per questo Juric continua a pungolarli negli allenamenti settimanali al Filadelfia. Di Ricci, l’allenatore apprezza la capacità di legare il gioco e di porsi sempre nella posizione migliore per far girare la squadra. Quanto a Ilic, lo ha fortemente voluto a gennaio. Anzi, il tecnico lo pretendeva già in estate, quando scoppiò la famosa lite con Vagnati nel ritiro austriaco. Ha dovuto aspettare qualche mese, ma sono bastate poche apparizioni in granata per avere la conferma che ne è valsa la pena. Figuriamoci con Ricci al proprio fianco.