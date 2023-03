Torino, lo stadio ha bisogno di un restyling: il modello è il Betis

TORINO - Il tema stadio è vivo. Ed è un’esigenza che riguarda tantissimi club italiani, fra cui il Toro. In questi giorni è tornato a infittirsi il dialogo fra il presidente Urbano Cairo e l’amministrazione cittadina. Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, stanno affrontando la questione della gestione del Grande Torino. Perché il Toro, passando da ospite a padrone di casa, avrebbe la possibilità di controllare in maniera profittevole gli affari che ruotano attorno a un impianto totalmente da rinnovare. Juventus, Atalanta, Udinese e Frosinone hanno inaugurato, in Italia, una strada che prima o dopo dovranno percorrere tutti. Toro compreso. L’Uefa osserva ed è vigile. Dando consulenza sotto ogni punto di vista: la sostenibilità del progetto è il perno su cui si basa una nuova costruzione o un eventuale rinnovamento. A Torino l’impianto c’è già, quindi si tratterebbe di ripensarlo, visto che a poco più di 17 anni dall’inaugurazione per le Olimpiadi lo stadio è ben lontano dall’essere al passo coi tempi. Impossibile basarsi sul modello inglese: Wembley fonde storia e innovazione, ma è un tempio nazionale a cui forse potrà ispirarsi l’Olimpico di Roma un giorno. Il nuovo White Hart Lane del Tottenham è un’astronave, concepita con costi di gestione inimmaginabili per una città come Torino. Per non parlare dell’Emirates Stadium o del City of Manchester: pensare uno stadio così per il Toro sarebbe una follia. Tuttavia, l’Uefa sta applaudendo l’esempio virtuoso del Betis, in Spagna. Siviglia è una città assimilabile a Torino, con due squadre storiche e con una forte vocazione calcistica. Il Ramón Sánchez-Pizjuán è la tana del Siviglia e vive di vita propria. In compenso, il Betis ha messo in atto il piano di rinnovamento dello stadio Benito Villamarín. Un vero e proprio catino infuocato quando i biancoverdi giocano in casa, con 60.000 e un appassionato seguito di tifosi.