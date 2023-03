Toro-Napoli: primo incrocio tra Schuurs e Osimhen

Sanabria sul podio con Osimhen e Lautaro

Ma Torino-Napoli sarà anche la sfida tra una tra i difensori più convincenti di questo campionato - Perr “Piero” Schuurs - e il capocannoniere della Serie A, quell’Osimhen che ha segnato 19 reti, fino a questo momento. Il nigeriano è anche il centravanti - assieme a Lautaro e al granata Sanabria - che ha segnato di più in questa prima parte del girone di ritorno: 10 i gol del nigeriano, 7 quelli dell’argentino e 5 quelli messi a segno dal paraguaiano. Domenica Schuurs e Osimhen si scontreranno in campo per la prima volta: nella gara d’andata l’olandese entrò a 5’ dalla fine, mentre il centravanti non giocò perché stoppato da un infortunio muscolare.