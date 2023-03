Toro-Napoli: storia di un duello che non c'è mai stato

TORINO - L’ennesima stratosferica prestazione del Napoli (23 vittorie in 27 giornate di campionato, 30 in 35 partite compresa la Champions League) fa a pezzi un Torino che, come all’andata, non è mai stato in grado di opporsi alla forza suprema della squadra di Spalletti. Al Maradona era finita 3-1, ma i giochi erano fatti dopo neppure 12 minuti per la doppietta di Anguissa. Stavolta sono stati necessari 35 minuti perché la capolista spegnesse ogni speranza granata, per la rete di Osimhen e il rigore di Kvaratskhelia. Tra i due gol il Toro non è nemmeno dispiaciuto - due interventi di Meret, un palo di Sanabria - però le solite disattenzioni sono risultate fatali e hanno indirizzato la partita verso l’inevitabile destino, completato nella ripresa dallo stesso Osimhen e da Ndombele per il 4-0 finale. In attesa del derby di Roma e di Inter-Juventus, il Napoli si ritrova con 21 punti di vantaggio sulla seconda: di cosa stiamo parlando?