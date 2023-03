Non solo Singo: il Toro guarda al futuro

TORINO - Sono cominciate le trattative per il rinnovo di Singo, in scadenza nel giugno del 2024. Ieri il presidente Cairo, in occasione di Torino-Napoli, ha ospitato il procuratore del giocatore. Con loro due, ovviamente, c’era anche il direttore tecnico Vagnati. Le premesse sono confortanti. Anche perché il giocatore ha tanti estimatori: soprattutto in Premier, ma anche alcuni club italiani sono interessati a lui. Per questo il Toro lo vuole blindare. E dopo aver raggiunto l’accordo con il giovane Gineitis i dirigenti stanno analizzando la situazione degli altri giocatori in scadenza al termine di questa stagione: il portiere di riserva Gemello, Aina, Djidji, Adopo e Karamoh. Non tutti questi rientrano nei piani futuri di Juric. Adopo e Karamoh, per la cronaca, sono quelli che il Toro vuole trattenere e Vagnati si sta già muovendo coll’entourage dei giocatori interessati per chiudere il discorso il più in fretta possibile per poi concentrarsi suo giocatori in scadenza nel 2024.