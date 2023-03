Il Toro durante la sosta: il programma dei convocati, i piani di Juric

I granata in tour

Ola Aina: Nigeria-Guinea Bissau, venerdì 24 marzo; Guinea Bissau-Nigeria, lunedì 27. Etrit Berisha: Polonia-Albania, lunedì 27 marzo. Alessandro Buongiorno: Italia-Inghilterra, giovedì 23 marzo; Malta-Italia, domenica 26. Gvidas Gineitis: Serbia-Lituania, venerdì 24 marzo; Grecia-Lituania, lunedì 27. Andreaw Gravillon: Guadaloupe-Antigua, giovedì 23 marzo; Cuba-Guadaloupe, domenica 26. Ivan Ilic: Serbia-Lituania, venerdì 24 marzo; Montenegro Serbia, lunedì 27. Karol Linetty: Repubblica Ceca-Polonia, venerdì 24 marzo; Polonia-Albania, lunedì 27. Vanja Milinkovic-Savic: Serbia-Lituania, venerdì 24 marzo; Montenegro-Serbia, lunedì 27. Nemanja Radonjic: Serbia-Lituania, venerdì 24 marzo; Montenegro-Serbia, lunedì 27. Samuele Ricci: Serbia U21-Italia U21, venerdì 24 marzo; Italia U21-Ucraina U21, lunedì 27. Ricardo Rodriguez: Bielorussia-Svizzera, sabato 25 marzo; Svizzera-Israele, martedì 28. Wilfried Singo: Costa d'Avorio-Comore, venerdì 24 marzo; Comore-Costa d'Avorio, martedì 28. Nikola Vlasic: Croazia-Galles, sabato 25 marzo; Turchia-Croazia, martedì 28. Mergim Vojvoda: Israele-Kosovo, sabato 25 marzo; Kosovo-Andorra, martedì 28.

Verso Sassuolo

Senza questi giocatori inizierà la preparazione in vista della sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo (3 aprile ore 20.45), importantissima per non perdere di vista quel settimo posto che potrebbe garantire la partecipazione all’Europa. La curiosità è che il giocatore più forte degli emiliani è Armand Laurienté, il francese che i granata in estate hanno inseguito a lungo per poi virare su due profili diversi: Vlasic e Miranchuk. A proposito, il russo recupererà entro 10-12 giorni, quindi per il Sassuolo sarà pronto.