Toro: Juric lavora sull'attacco

TORINO - Al Toro mancano tanti giocatori per via degli impegni con le rispettive nazionali, però molti del reparto offensivo sono a disposizione di Juric per preparare la sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo: Miranchuk, Sanabria, Karamoh e Pellegri. Il russo sta svolgendo allenamenti differenziati e la prossima settimana si aggregherà al gruppo, Pellegri del lavoro particolare per ritrovare la condizione e un tono muscolare che gli permetta di non avere più problemi, idem Karamoh, mentre Sanabria anche nel lavoro alò Filadelfia dimostra la determinazione e l'impegno di ogni partita. Il tecnico croato, senza Vlasic e Radonjic, può comunque lavorare con forza sulla fase offensiva visto che sino a oggi i granata hanno segnato col bilancino del farmacista. Chiaro che a questo punto della stagione la sfida di Reggio Emilia è da dentro o fuori: perché le squadre che stanno davanti al Toro per il 7º posto stanno correndo, soprattutto Udinese e Fiorentina, oltre naturalmente alla Juventus, che è ancora in attesa dei verdetti della giustizia sportiva. E in caso di sconfitta, contro un Sassuolo in salute, la situazione diventerebbe molto problematica. E poi per l’allenatore c’è molto da lavorare anche sul piano psicologico dopo i quattro schiaffi ricevuti dal Napoli prima della pausa. Insomma, anche in un Toro decimato, questi sono giorni importanti.