Torino, Miranchuk e Karamoh: per la volata finale servono invenzioni

TORINO - Non poteva esserci momento migliore per una pausa del campionato. E non solo perché permette di mandare agli archivi lo 0-4 contro il Napoli, togliendo anche un po’ di pressione in vista del prossimo impegno, quello contro il Sassuolo (metà squadra da alcuni giorni ha già staccato la testa dal Torino per concentrarsi sulle partite delle nazionali). Ma il motivo per cui la pausa della Serie A arriva al momento giusto è soprattutto un altro: perché consente a Ivan Juric di recuperare Aleksej Miranchuk e Yann Karamoh. Non due calciatori qualunque: il primo è un titolarissimo, un giocatore a cui il tecnico non vorrebbe mai rinunciare, un elemento che con i suoi gol e gli assist ha portato alla causa granata diversi punti fino a questo momento, il secondo è invece uno dei giocatori più in forma dell’ultimo periodo. Basta dare un’occhiata ai numeri del franco-ivoriano dall’1 febbraio a oggi per rendersene conto: quattro gol segnati in sei partite tra campionato e Coppa Italia. Nessuno ha fatto meglio di lui nel Torino nello stesso periodo di tempo. Karamoh si era fermato alla vigilia della partita contro il Lecce (ma in quel caso fu ben sostituito da Nemanja Radonjic), sembrava potesse recuperare per la panchina almeno per l’impegno contro il Napoli invece è stato costretto a restare ancora ai box. Ci sarà invece alla ripresa del campionato, fra dieci giorni, contro il Sassuolo. Per quella data sarà a disposizione anche Miranchuk, fermatosi prima della gara contro gli azzurri di Luciano Spalletti per un trauma elongativo del muscolo adduttore della coscia sinistra: un infortunio di lieve entità ma che non gli ha permesso però nemmeno di rispondere alla chiamata della Russia.