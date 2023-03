Sanabria, tutti i segreti per far gol e portare il Toro in Europa

TORINO - Ecco a voi il nuovo Tonny Sanabria. Nei giorni scorsi Ivan Juric aveva annunciato il cambio di posizione dell’attaccante paraguaiano per permettergli di fare più gol. Così è stato. E in questa settimana d’allenamento al Filadelfia il giocatore sta perfezionando questo modulo: non dovrà più correre verso il centrocampo per far pressing sugli avversari ma gestire la corsa e stare dentro l’area di rigore avversaria con più continuità. E attaccare gli spazi. Emblematico il gol che ha realizzato alla Juventus nel derby: li si sono viste le nuove caratteristiche di Sanabria che ha anticipato tutti depositando il pallone in rete.