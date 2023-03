Torino, Lazaro punta il rientro: quando torna a disposizione di Juric

TORINO - Dopo la sfida del 4 gennaio, Torino-Verona 1-1, Lazaro si è fermato per una lesione collaterale mediale del ginocchio destro: diagnosi severa che ha bloccato l’esterno austriaco nel periodo migliore della sua esperienza granata, tanto che Juric lo considerava molto importante. Adesso, finalmente, la buona notizia. Entro la fine della prossima settimana il terzino tornerà ad allenarsi regolarmente con il gruppo. In questi giorni sta proseguendo nel suo lavoro differenziato e le risposte agli sforzi sono molto confortanti. Ricordiamo che il giocatore è in prestito dall’Inter con diritto di riscatto a favore dei granata per circa 6 milioni. Le intenzioni del Torino sono quelle di comprarlo a titolo definitivo, ma chiedendo uno sconto a Marotta. L’austriaco ha dimostrato di valere e si era integrato alla perfezione nel gioco del Toro, la sua spinta offensiva spesso era risultata utilissima. Tra 15/20 giorni, quindi, il giocatore tornerà a completa disposizione di Juric, pronto a giocare le ultime, importantissime, partite dei granata, che non hanno perso la speranza di concludere la stagione al 7º posto.