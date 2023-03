Toro, Museo al Fila: lunedì un passo storico del Cda

TORINO - Domani, per la prima volta a 6 anni dall’inaugurazione del Filadelfia, si parlerà finalmente nei dettagli del terzo lotto dei lavori: mai intrapresi, pur se presenti a livello teorico sin dai primi progetti di ricostruzione, come da obbligo statutario. E il terzo lotto coincide con l’agognato spostamento del Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata appunto al Fila, lungo via Giordano Bruno (lato vecchi Distinti, per intenderci). Domani si terrà un nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione Filadelfia, l’associazione pubblico/privato (Comune, Regione, Torino e associazioni di tifosi) che ha promosso la rinascita del Fila e gestisce l’area, affittata al club granata in forma esclusiva. Tra i punti all’ordine del giorno, l’analisi e le valutazioni dei progetto sotto il profilo anche urbanistico, nonché le scelte da attuarsi per il reperimento di fondi (l’aspetto economico-finanziario). La discussione tra i vari membri del Cda dovrebbe portare finalmente anche a una deliberazione specifica: il primo imprimatur giuridico affinché possano finalmente essere mossi i primi passi sulla strada del progetto “Museo granata al Fila”. Attualmente il Museo del Toro, creato un quarto di secolo fa dall’associazione di tifosi Memoria Storica Granata, è da essa gestito a Villa Claretta a Grugliasco (hinterland di Torino).