Verso Sassuolo-Toro: perché è la partita più importante della stagione per i granata

TORINO - È una settimana decisiva per il Toro, considerato che i prossimi giorni porteranno alla decisiva sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo. E i granata, ça va sans dire, devono assolutamente far punti per non perdere contatto con il settimo posto, che alla fine potrebbe anche spalancare le porte dell'Europa dando il nulla osta alla Conference League. Per la partita più importante della stagione, Ivan Juric spera di recuperare Aleksej Miranchuk che si sta ancora allenando a parte in questi giorni al Fila. Il suo recupero, tutt'altro che probabile, darebbe alla squadra quel qualcosa in più che è mancato in maniera netta e inequivocabile contro il Napoli.