Toro: da domani al lavoro per il Sassuolo

TORINO - Domani per il Toro è in programma la ripresa della preparazione in vista della sfida di lunedì a Reggio Emilia contro il Sassuolo, partita decisiva per mantenere vive le speranze di raggiungere il 7º posto che potrebbe spalancare le porte dell’Europa. Da verificare le possibilità di recupero di Miranchuk. Fino a oggi il russo, che ha saltato la partita con il Napoli e non è poi partito con la nazionale russa, non si è ancora allenato in gruppo, ma ha svolto lavoro differenziato. A questo punto le possibilità di vederlo in campo, o anche solo in panchina, per il Sassuolo sono del cinquanta per cento, forse qualcosina di più. Se il trequartista sarà ancora parte diventerà complicato pensare a un suo recupero. Chi è guarito, invece, è Karamoh. Con lui Juric ha un trequartista in più dopo Vlasic e Radonjic. Il giocatore, in grande forma prima che si infortunasse, potrebbe addirittura prendere il posto di Radonjic. Anche per Djidji sarà importante vedere che tipo di allenamento svolgerà oggi. Comunque sia, Gravillon si sta rivelando di essere un nome azzeccato per il presente e per il futuro.