Toro, ma quanto piace Milinkovic-Savic? Tanto da meritare il rinnovo. I dettagli

TORINO - Chi l'avrebbe mai detto che un giorno sarebbe diventato uno dei giocatori inamovibili del Toro dopo un passato costellato di papere, alti e bassi (più bassi che alti, in verità), situazioni che hanno sicuramente messo in dubbio le sue qualità? Stiamo parlando del portiere Vanja Milinkovic-Savic, che quest'anno è diventato l'uomo in più della squadra granata grazie agli allenamenti del preparatore Di Sarno. Prima veniva ricordato solo per i lanci lunghi con i piedi, adesso si fa apprezzare anche tra i pali e nelle uscite. E il suo futuro?