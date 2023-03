Minà, il Torino e Cairo: "Un gigante del giornalismo. Innamorato del Toro"

A meno di 24 ore dalla sua scomparsa, il Torino ricorda Gianni Minà, giornalista italiano e grande tifoso granata. Con una nota, il club di Urbano Cairo ha espresso il suo cordoglio con queste parole: "Il presidente Urbano Cairo e il Torino Football Club - consiglieri, dirigenti, dipendenti, collaboratori, allenatori, calciatori e tutto il Settore giovanile - commossi per la triste notizia, si stringono con affetto alla famiglia Minà nel ricordo di Gianni, da sempre fedele innamorato del Toro." Il comunicato del club granata prosegue: "Ci lascia un gigante del giornalismo, uno straordinario professionista che, in televisione e poi nei suoi scritti, con la stessa classe ha saputo toccare le vette più alte della cultura così come narrare le più belle favole dello sport. Mancherà a tanti. Alla moglie, signora Loredana, alle figlie e alle loro famiglie, ai parenti e a tutti gli amici di una vita il profondo cordoglio e l'abbraccio del Torino Football Club e del mondo granata".