Torino, per Schuurs la convocazione con la nazionale è vicina

TORINO - Nella prima partita di qualificazione alla fase finale dell'Europeo l’Olanda di Koeman ha incassato quattro gol in Francia. Quattro schiaffi e difesa disastrosa. E per questo il ct della formazione orange sta già pensando a Schuurs: il difensore granata quest’anno è stato seguito con grande attenzione dagli osservatori di Koeman e le relazioni sono state tutte positive. Quindi il difensore centrale verrà inserito nel gruppo che a giugno parteciperà alla fase finale (con l'Olanda ci sono Croazia, Italia e Spagna) che si terrà proprio in Olanda. Schuurs, se la sua nazionale batterà la Croazia, in finale potrebbe incontrare proprio gli azzurri e magari se la vedrà contro il suo compagno Ricci, in odore di chiamata da Mancini considerando le deludenti prestazioni dei centrocampisti contro Inghilterra e Malta. E per Schuurs sarebbe il coronamento di una stagione granata disputata ad altissimi livelli. E dopo, con calma, deciderà il suo futuro. Perr resterebbe al Toro ancora una stagione per crescere ulteriormente, ma, considerando che al club granata continuano ad arrivare numerose richieste, potrà succedere di tutto. Davanti a un’offerta “monstre” l’olandese sarà ceduto. Si parla addirittura di 50 milioni proposti dal Liverpool, più altri club di Premier (Manchester United e Tottenham), e diversi top club italiani (Milan, Inter, Roma e Napoli) interessati. Ma è ancora presto per prevedere il suo futuro. Intanto lui pensa al prossimo match col Sassuolo alla possibilità di portare il Toro in Europa con il settimo posto.