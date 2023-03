Torino, Miranchuk ancora a parte

TORINO - Il problema agli adduttori che ha impedito ad Aleksej Miranchuk di scendere in campo contro il Napoli prima della sosta e poi di rispondere alla convocazione della nazionale russa continua a tenere in apprensione il Torino. Il trequartista in prestito dall'Atalanta anche ieri si è allenato a parte al Filadelfia e per il momento non è possibile azzardare previsioni sulla sua presenza lunedì a Reggio Emilia nella trasferta contro il Sassuolo. Nell'ultima gara, quella persa nettamente contro la capolista, Juric ha schierato al suo posto Radonjic e proprio il serbo potrebbe essere il candidato principale a sostituire Miranchuk qualora non dovesse farcela, anche perché pure Karamoh ha continuato a svolgere lavoro differenziato. C'è ancora tempo per i recuperi di entrambi, ma la prudenza è fondamentale: soltanto alla vigilia della gara si avranno le idee chiare.