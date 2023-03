Vanja, l'altro Milinkovic che il Toro vuole blindare

TORINO - Vanja c'è e il Toro non lo molla. Vanja Milinkovic Savic torna dalle glorie di Serbia e il club discute il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Il portierone vole restare granata: a Torino vive bene, è l'idolo della Maratona e in campo ha dimostrato, dopo qualche scivolone, di poterci stare alla grande. Impara e migliora dai suoi errori, è sempre più sicuro e il gioco passa anche da lui, dalle sue impostazioni, dai suoi rilanci chilometrici. Vanja è pronto ad allungare il legame con il Torino, con adeguato miglioramento salariale, ovvio. Anche da lui parte la blindatura del gruppo. E dalla blindatura del gruppo dipende la permanenza di Ivan Juric sulla panchina granata. Si attende una risposta dal tecnico croato entro il mese di aprile.