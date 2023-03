Il Toro schiera l'attacco pesante contro il Sassuolo

TORINO - Lunedì contro il Sassuolo, in qualità di trequartisti, giocheranno Vlasic e Radonjic. Il fatto che Juric abbia un giorno in più lascia aperta una piccola speranza per Miranchuk. Il russo si allena ancora a parte e la speranza è quello di portarlo in panchina a Reggio Emilia per poi inserirlo negli ultimi venti minuti per dare il cambio a chi si trova in difficoltà. Karamoh, dal canto suo, non è recuperabile, se tutto andrà bene sarà pronto per la sfida con la Roma. Di conseguenza, al momento, la prima alternativa a Vlasic e Radonjic è Demba Seck.