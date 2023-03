Torino, Ilic e Aina si fermano in allenamento: niente Sassuolo

TORINO - Si avvicina la ripartenza della Serie A con il Torino chiamato alal delicata trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Granata al lavoro sotto gli occhi di Juric che pensa alla formazione da schierare contro gli uomini di Alessio Dionisi per continuare a sognare un posto nelle competizioni europee del prossimo anno. Non arrivano però notizie confrotanti dall'ultima seduta di allenamento, in particolare dal report sulle condizioni di salute dei granata: "Per quanto concerne il report medico, Aina è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione al soleo sinistro. Esami anche per Ilic che hanno riscontrato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra". Il mediano serbo e l'esterno nigeriano non prenderanno parte al match contro i nerovrdi, una brutta tegola per il Torino.

Torino, il report dell'allenamento

Questa la nota del club granata sul lavoro svolto dal resto della squadra: "Allenamento pomeridiano al Filadelfia per il Torino. Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica in preparazione alla partita di lunedì 2 aprile a Reggio Emilia contro il Sassuolo. In gruppo con i compagni Lazaro, programma personalizzato per Miranchuk, terapie e lavoro in palestra per Karamoh, terapie per Vieira. Domani in calendario una seduta tecnico-tattica".