Ricci cuore Toro: «Con Juric imparo molto, tifosi eccezionali»

TORINO - Samuele Ricci si racconta a Torino Channel. E nella lunga chiacchierata viene fuori una cosa importante: l’amore per il Toro. «Qui al Toro sto bene, mi piace stare nel gruppo, ci credo, abbiamo un grande staff. Juric inoltre è eccezionale. Resto dell’idea che è duro e serio ma grazie a lui sto crescendo, mi sta insegnando tante cose, mi sta completando e di questo gliene sarò sempre grato. Qui al Toro, poi, i tifosi sono fantastici, ti fanno capire quanta storia si porti dietro questo club e tu ti senti orgoglioso di farne parte. La città, in effetti, è stupenda. Qui in granata siamo tutti importanti e forti, Juric ha portato il giusto equilibrio. L’esempio lampante è la partita di Coppa Italia contro il Milan risolta dai compagni che sono entrati dalla panchina. Adesso penso alla partita con il Sassuolo che è la squadra più in forma del momento e per noi non sarà facile, ma siamo in forma e vogliamo concludere il campionato regalando alla nostra gente tante soddisfazioni. La Nazionale? Adesso mi godo la Under 21, una squadra forte che può fare benissimo. Se poi arriverà la chiamata di Mancini ben venga».

Ecco Samuele Ricci, innamoratissimo del Torino. Praticamente un amore a prima vista.