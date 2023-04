Torino, Cairo: "Juric non è un tema. Ha il contratto fino al 2024"

TORINO - Scrivevamo, il 9 marzo, che la questione sarebbe stata di tendenza ancora un bel po’. La questione, quella che tiene sulle spine i tifosi del Toro, è il rinnovo o, più in generale, il futuro di Ivan Juric, tornato di attualità ieri a Milano al termine dell’assemblea di Lega quando, inevitabilmente, i cronisti si sono avvicinati a Urbano Cairo, di rientro da una trasferta di lavoro in Spagna, per chiedergli se ci fossero novità. La risposta è stata tranchant: «L’abbiamo già detto. È con noi ancora per un anno. Non è un tema». Affermazione di per sé lapalissiana, perché è cosa nota che la scadenza del contratto sia fissata per il 2024: ma che assume un valore particolare a fronte del tempo che passa senza che emergano novità significative. Quel 9 marzo, raccontavamo di un’analisi molto più complessa da parte di Cairo, pungolato dalle affermazioni rilasciate qualche giorno prima dal tecnico: «È il momento del passo in avanti. Pensavo arrivasse prima, ma dobbiamo andare in questa direzione. Stare nella terra di mezzo non va bene, non è quello che vogliamo. Altrimenti, si rischia di crollare come tre anni e mezzo fa». Juric espresse così la propria insoddisfazione, alla quale Cairo replicò ricordando di averlo «assecondato» in tutto. Il verbo «assecondare» non piacque all’allenatore, tanto che, appena qualche giorno più tardi, il patron, nella speranza di smussare gli angoli, preferì definirle scelte condivise. E ribadì: «Mi aspetto di vedere Juric sulla panchina della prossima stagione, ha ancora un altro anno di contratto. Da parte nostra c’è la voglia di andare avanti e lui adesso sta facendo una riflessione. Credo che un progetto del genere debba essere almeno triennale, se non di più». Insomma, il concetto di Cairo è che non occorre avere fretta perché esiste un contratto firmato nel 2021, quando Juric rescisse con il Verona per dire sì all’offerta del Toro. Ma è ovvio che non è pensabile iniziare la prossima stagione con un tecnico in scadenza e, soprattutto, che le mosse vanno quanto meno pianificate in queste settimane: poi si può aspettare a definire gli affari, però la chiarezza di un progetto passa anche attraverso la tempistica della realizzazione.