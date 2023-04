Vlasic, hai sentito Cairo? Futuro al Torino appeso

TORINO - C’è l’Europa sullo sfondo della sfida di domani sera tra Torino e Sassuolo: il settimo posto che vale la qualificazione in Conference League, oggi occupato dalla Juventus, dista quattro punti per i granata e cinque per gli emiliani. Il distacco non è difficile da colmare, e infiamma ulteriormente la partita di Reggio Emilia, già di per sé ricca di duelli individuali in campo. Tra tutti, considerando il recentissimo passato, quello tra Nikola Vlasic e Armand Laurienté: il presente del Torino contro quello che poteva essere, e invece non è stato. Un confronto di tecnica e velocità, dribbling e gol, per aumentare (ulteriormente) la cifra di una sfida che suona come ultima - o quasi - chiamata per sognare un piazzamento europeo. All’andata, nella gara vinta dal Sassuolo per 1-0 all’Olimpico Grande Torino, Laurienté è stato protagonista di una gara di buon livello, ma senza trovare il gol. Domani giocherà ancora una volta con la maglia neroverde addosso, anche se in estate avrebbe potuto essere granata. Più di un mese di trattativa serrata tra Torino e Lorient, con tanto di braccio di ferro tra i due patron: da una parte Cairo e dall’altro l’omologo francese Loic Fery, pittoresco nelle uscite, anche sui social. A farne le spese - suo malgrado - è stato lo stesso Cairo: «Laurienté è un gran giocatore, per cui dovresti dire ai proprietari del tuo club di fare ciò che serve», aveva risposto Fery a un tifoso granata su Twitter per scaricare le colpe del mancato accordo sul presidente granata. Una stilettata alla velocità della Rete, “davanti” a milioni di utenti: troppo anche per Cairo, che ha dato mandato a Vagnati di chiudere i discorsi e virare altrove. Eliminando, di fatto, la concorrenza al Sassuolo, che comunque ha avuto il suo bel da fare per convincere il Lorient e concludere l’affare a poche ore dal termine della sessione di mercato.