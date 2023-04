Sassuolo-Toro: perché questa è (soprattutto) la sfida tra Vlasic e Laurienté

INVIATO A REGGIO EMILIA - È la grande serata della sfida tra Armand Laurienté, ovverosia il giovane gioiello del Sassuolo, una delle più belle sorprese del campionato italiano a livello di individualità, di stranieri acquistati nella scorsa stagione, e il granata Nikola Vlasic, che Vagnati prese nello scorso mese di agosto dopo aver rinunciato all'acquisto del francese, poi finito in Emilia. Per il Torino e il Sassuolo la possibilità di continuare a correre verso il settimo posto in classifica, e per Juric la prima partita dopo le recentissime dichiarazioni favorevoli sulla sua permanenza anche nella prossima stagione sulla panchina granata. Saremo curiosi di vedere se Pellegri entrerà in campo nel corso della ripresa, a cinque mesi dall'ultima volta.