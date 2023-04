Torino, Juric: "Dopo mezz'ora potevamo stare 3-0. Con la società vogliamo fare di più"

Juric su Sassuolo-Torino e Sanabria

"Sanabria segna solo in trasferta? In casa ha sbagliato tanto ultimamente, anche con il Napoli e con la Cremonese ha avuto occasioni. Sta facendo bene, attacca di più il primo palo, va davanti al difensore e non dietro. Noi, poi, giochiamo allo stesso modo in casa e fuori e le occasioni le ha sempre. Oggi secondo me poteva fare meglio, ha sbagliato qualcosa tecnicamente, cosa che di solito non fa. La squadra ha fatto benissimo, è venuta qui a Reggio Emilia e ha stra-dominato. Il Sassuolo non ha mai passato il centrocampo, noi abbiamo avuto tante occasioni, ci riuscivano giocate che avevamo preparato, la superiorità... Ci mancava il gol, ma all'intervallo sapevo che ce l'avremmo fatta. Quando il Sassuolo è in vantaggio diventa difficile, perché ha velocità in attacco e se ti scopri un po' ti castiga. Però la squadra oggi mi è piaciuta tanto, ma c'è sicuramente da migliorare nella mentalità, per vincere partite così", conclude Juric.

Juric sul rinnovo con il Torino

Una battuta sul rinnovo di contratto ai microfoni di Sky: "Io ho ancora un anno. I contratti sono solo una garanzia economica per gli allenatori che vengono esonerati. Con la società vogliamo fare meglio dello scorso anno, questa è la mia idea, poi si vedrà. La squadra sta facendo bene e sono convinto che possiamo crescere ulteriormente".