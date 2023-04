Torino, al Filadelfia è Juric il più applaudito

Toro, resta il sogno Europa

Poteva essere una giornata di festa se la squadra avesse battuto il Sassuolo e, invece, dopo il pareggio di Reggio Emilia grazie al gol di Sanabria, l'entusiasmo non è stato quello dei giorni migliori. Adesso non resta che sperare e preparare la partita con la Roma, ultimo appuntamento per non perdere di vista la possibilità di restare agganciati al discorso europeo.