Milinkovic-Savic vuole solo il Toro: il rinnovo sta per arrivare

Riconoscenza. Un termine desueto, soprattutto nel mondo del calcio. Perché di fronte ai soldi ogni pensiero puro, in molti casi, cambia alla velocità della luce. Le eccezioni, però, esisto- no. Vanja Milinkovic-Savic, almeno a parole, rientra in questa casistica. A proposito delle trattative per il rinnovo di contratto col Toro, che ovviamente prevede un adeguamento salariale, il portiere serbo si è espresso così prima della gara contro il Sassuolo: «Ci tengo tanto: da anni sono legato a questa maglia ed è sempre bello sapere di poter andare ancora avanti insieme. Juric è stato l’unico ad aver visto le mie qualità, mi ha dato fiducia dall’inizio. Gli devo tanto». Non solo al tecnico, a dire il vero. Il primo a scommettere su Milinkovic-Savic è stato Davide Vagnati, in tempi in cui sarebbe stato facile scaricarlo. Il ds ha voluto fortemente Vanja come erede di Salvatore Sirigu, così Juric ha avuto modo di provarlo. E non si è mai pentito di questa scelta, nemmeno dopo alcuni errori della passata stagione, che per una parte del girone di ritorno lo hanno fatto scivolare dietro a Berisha. In questo campionato, però, la titolarità di Milinkovic-Savic non è mai stata messa in dubbio. Ed è grazie a questa certezza che è riuscito a conquistare la maglia da titolare della Serbia ai Mondiali: non una cosa da poco, considerando il valore della nazionale balcanica.