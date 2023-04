Toro, Lazaro è tornato da protagonista: il cerchio è chiuso

Valentino Lazaro non vedeva l'ora di tornare a giocare una partita vera, di interrompere il conto dei giorni in cui è stato costretto a guardare i compagni alla televisione per via di quell’infortunio subito al legamento collaterale del ginocchio a Salerno. A distanza di 85 giorni dalla trasferta all’Arechi, l’austriaco si è presentato in campo nella ripresa contro il Sassuolo e ha subito lasciato il segno: suo il cross per il colpo di testa vincente di Antonio Sanabria. Ha così chiuso un cerchio maledetto, riprendendo esattamente da dove aveva lasciato: anche contro la Salernitana, infatti, il gol del Torino era arrivato grazie a un traversone pennellato perfettamente da Lazaro dalla destra per l'attaccante paraguaiano. In questi tre mesi di assenza forzata dal campo ha seguito il Torino da lontano, dalla Germania, dove era andato a curarsi e dove ha lavorato senza sosta per poter tornare al più presto a disposizione di Ivan Juric. «Non sono ancora al 100% ma sono contento di essere rientrato. Ho cominciato ad allenarmi con i compagni solamente la scorsa settimana ma in questi mesi lavorato tanto con il mio fi sioterapista, senza mai un giorno libero», ha spiegato lo stesso esterno al termine della partita contro il Sassuolo. Che Lazaro non avesse approfittato dello stop forzato per riposarsi lo aveva immediatamente capito anche Juric, non appena lo ha rivisto al Filadelfia: alla vigilia della trasferta di Reggio Emilia aveva parlato, con stupore, della condizione fisica del suo numero 19 e quei quaranta minuti (recupero compreso) giocati contro il Sassuolo sono stati la dimostrazione per gli occhi di tutti del buon livello di forma del terzino.