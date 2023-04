Verso Toro-Roma, una certezza (o quasi) per Juric: Lazaro titolare

TORINO - Valentino Lazaro a Reggio Emilia contro il Sassuolo ha dimostrato di avere una marcia in più rispetto a tutti gli altri esterni del Toro, nonostante sia stato ai box dall’8 gennaio a causa di un grave infortunio. Malgrado questo, l’austriaco è entrato e ha subito confezionato l’assist-gol per Sanabria : la sua spinta, la facilità con cui salta l’uomo diventa importantissima per i granata in questo finale di stagione.

Le novità

Per questo motivo, sabato 8 aprile contro la Roma, è possibile che Juric lo schieri dal primo minuto in una partita che i granata devono assolutamente vincere per non perdere la speranza di agganciare il 7º posto che con il passare del tempo si sta allontanando sempre più. Non in maniera definitiva, comunque in modo preoccupante se la squadra di Juric non strapperà i tre punti a quella di Mourinho. Sempre per quanto riguarda Lazaro, c’è da aggiungere che il Torino ha intenzione di riscattarlo dall’Inter. Il diritto è di 6 milioni, ma Vagnati chiederà uno sconto che Marotta dovrebbe concedergli, visto che Lazaro non rientra negli ambiziosi piani nerazzurri. A 4,5 milioni, insomma, si chiude. E Lazaro non vede l’ora, considerato che con il tecnico granata si trova bene e al Toro è tenuto in grande considerazione. L’esterno contro la Roma quasi sicuramente prenderà il posto di Singo, con Rodriguez confermatissimo a sinistra. Lo stesso Singo e Vojvoda potrebbero trovare spazio nella ripresa.