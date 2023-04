Il Toro d'assalto, la velocità di Karamoh e occhio a Belotti

TORINO - La velocità dalle fasce: questo il punto sul quale batte Juric nella conferenza di presentazione alla gara di domani (ore 18.30) in casa contro la Roma. Concetti rinforzati dal recupero di Karamoh, nuovamente disponibile contro i giallorossi e nel girone di ritorno spesso carta assai preziosa nel mazzo del tecnico croato. Anche così si insegue un posto nelle coppe. «Ilic non ci sarà, ma Karamoh sì - spiega Juric -: con lui abbiamo più opzioni sulle corsie. La mia idea è alternare Miranchuk e Vlasic da una parte e Radonjic con Karamoh dall’altra. Questi ultimi ci danno un importante spunto in velocità, e quando uno dei due è in campo verifichiamo che siamo più pericolosi». E' questa la chiave, come sistemare il Toro in avanti con Sanabria perno centrale ma mobile sul territorio, in aiuto alla squadra. L'attaccante paraguaiano vive un momento di buona forma e segna gol spettacolari, oltreché decisivi. Attorno, la verve degli slavi e il recupero del francese, la variabile in più per il gruppo che cerca una vittoria per continuare il sogno Europa, dopo il pari di Reggio Emilia con il Sassuolo.