Torino, Juric: "Belotti? Dispiaciuto per l'addio. Su Dybala e Mourinho..."

"Loro sono una grande squadra, alla Roma basta poco per segnare e sono pericolosi sui piazzati: dovremo essere perfetti. Primo ritorno di Belotti da avversario a Torino? Mi è spiaciuto per come si è lasciato, il rapporto con i tifosi è diverso da quello con la società ma noi abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, è un ragazzo perbene con il cuore d'oro". Lo ha dichiarato il tecnico del Torino, Ivan Juric , alla vigilia della sfida di campionato contro la Roma .

Juric in conferenza stampa

Poi, sul tema razzismo e i fatti di Juventus-Inter: "L'Italia non è un paese razzista, anche se ci sono delle situazioni non belle e anche questa volta si è fatto veramente poco con le punizioni: ogni tanto accadono cose brutte, ma anche noi stranieri dovremmo avere una maggiore apertura verso il paese che ci ospita".

Juric sugli attaccanti, Dybala e Mourinho

Sulle alternative in attacco: "Abbiamo diverse scelte. Karamoh è come un nuovo acquisto. Per adesso vorrei alternare lui e Radonjic a sinistra e Miranchuk e Vlasic a destra. Secondo me siamo più pericolosi quando uno dei due trequartisti è un velocista come possono essere Karamoh e Radonjic, perché abbiamo già Sanabria bravo a venire incontro per giocare". Su Dybala e Mourinho: "Come si ferma Dybala? Uno dei tre difensori deve salire. Preferisco così perché se lo prende Ricci poi in mezzo andiamo in inferiorità numerica. Mourinho? Ci sono vari tipi di allenatore. Lui è uno che sa fare risultati adattandosi alle realtà dove si trova. Mi sembra che abbia sempre fatto così e ha avuto una grandissima carriera".