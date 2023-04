Torino, ufficiale il rinnovo di Milinkovic Savic!

TORINO - Vanja Milinkovic Savic difenderà la porta del Torino fino al 2026. Ufficiale l'estensione di contratto tra il portiere serbo ed i granata: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Vanja Milinkovic Savic fino al 30 giugno 2026, con opzione di un anno per la stagione successiva". Milinkovic Savic fu acquistato nel 2017 dai granata giocando in prestito tra Spal, Ascoli e Standard Liegi fino al 2020 quando rientrò al Toro. Per lui 72 presenze con la maglia Granata e 12 con quella della Nazionale coronata con la presenza agli ultimi Mondiali.