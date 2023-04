Il Toro di Juric cerca nuovi protagonisti: anche per centrare l'Europa

TORINO - Sorprese al Grande Torino. Belotti parte dalla panchina e nel Toro il giovane Gineitis gioca al posto di Linetty e Miranchuk dall'inizio a fianco di Radonjic, con Vlasic in panchina. Sfida importante per tutti. La Roma di Mourinho per un posto Champions, il Toro di Juric (considerando i pari di Fiorentina e Udinese) per restare vicino al settimo posto. Anche da questo match passa la definizione del Toro del futuro, tra riscatti, prolungamenti di contratto e divorzi più o meno inevitabili. Insomma, si fa sul serio fino in fondo. E serve l'apporto di tutti: ecco che i recuperi, da Karamoh a Miranchuk sino a Pellegri, sono un'arma in più per i granata. Da qui alla conclusione della stagione, dunque sarà un campionato nel campionato.