Belotti preso in giro dai tifosi Toro: "Non possiamo insultarti perché..."

I tifosi del Torino hanno esposto uno striscione contro il loro ex capitano Belotti durante la partita con la Roma. Ancora una volta il gallo è partito dalla panchina ed ha dovuto subire anche lo sfottò da parte degli avversari. Con i granata ha segnato cento gol in sette campionati di Serie A: tripla cifra complessiva per un attaccante che, con il Torino, in una sola stagione su sette non ne ha segnati almeno 10. Nonostante questi numeri i tifosi si sono divisi tra applausi e fischi.