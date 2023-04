Juric: "Toro, regalato il gol alla Roma come col Napoli"

TORINO - Ko interno per il Torino in casa contro la Roma, causato da un rigore messo a segno da Dybala. Ivan Juric si è presentato ai microfoni di Dazn commentando la sconfitta dei granata: "Abbiamo regalato subito un gol, è successo già contro il Napoli: non deve capitare, ma sta accadendo spesso. Poi abbiamo avuto qualche palla gol ma non ci siamo riusciti contro una Roma che si è chiusa e ci aspettava. Non abbiamo concesso più niente, ma i regali si pagano ed è giusto che sia così. La squadra sta dando abbastanza di quello che può dare. Mancano nove partite e dobbiamo entrare meglio in partita e avere più fame. In questo momento ci sono cose positive ma non siamo ancora abbastanza forti per pensare ad altre cose."