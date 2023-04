Torino-Roma, le pagelle: Dybala freddo, Buongiorno-Sanabria flop

Milinkovic Savic 6 Ad inizio ripresa, pressato da Dybala, non esce su un appoggio di Rodriguez e per poco non combina un guaio. Ha prolungato il contratto, ma non deve sentirsi sicuro del posto anche se quest’anno dietro di lui c’è il vuoto.

Gravillon 5.5 Non spinge e difende male. L’impressione è che non abbia ancora capito i movimenti che gli chiede Juric perché spesso si fa trovare fuori posizione. Si impegna anche sotto l’aspetto della corsa, ma questo non basta per considerarlo importante in prospettiva futura. Sicuramente va rivisto, c’è tempo per valutarlo meglio. Djidji (17’ st) 6 il suo ingresso non cambia il match e del resto lui è un difensore. Però fa bene, come spesso gli succede.

Schuurs 5.5 Comincia nel peggiore dei modi provocando il rigore con un fallo di mano e poi si riprende un po’, ma solo un po’. Rispetto ad altre partite si spinge in avanti poco. Anche per l’olandese non è stata una giornata da ricordare. Da uno come lui, oramai, ci si aspetta sempre il meglio. Ammonito: salterà la Salernitana per squalifica.

Buongiorno 5 Sbaglia l’appoggio in occasione del rigore giallorosso. Grave errore. E non si riprende più: spreca tanti palloni, chiude male, si fa sorprendere spesso dall’avversario che sbuca dalla sua parte. Karamoh (34’ st) ng Vivacizza un po’ il gioco e forse poteva entrare un po’ prima.