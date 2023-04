Toro, il futuro di Miranchuk e Vlasic e il progetto Juric

Torino, il destino dei prestiti e quello di Juric

Serve ridare un senso al Toro che verrà, motivazioni nuove: evitare uno sfaldamento dello spogliatoio, un crollo della fiducia e delle aspettative nella tifoseria (e saranno i risultati a indirizzare gli stati d'animi nei confronti di Ivan Juric), una perdita di tempo nelle scelte strategiche sia per quanto riguarda i rinforzi da trovare in estate sul mercato (rinforzi da individuare già ora, prime piste da cominciare ad arare per tempo) sia quanto alla scelta dei giocatori da riscattare (a occhio e croce, viste le cifre in ballo, i destini di Vlasic e Miranchuk ci paiono più che comprensibilmente in bilico: si può trovare di meglio?). Occorrerebbe una progettualità limpida nei rapporti tra la società e Juric. Ma la trasparenza non fa parte di questo Torino.