Torino, la crisi del gol è grave. Pellegri può risolverla

E meno male che per i dirigenti non c’era bisogno di una punta vera e chissà perché nel mercato di gennaio non hanno colmato questa lacuna: sono i soliti misteri del mondo granata , dove ancora oggi non si riescono a capire le intenzioni per il futuro, con Juric che sul tema è spesso contraddittorio. Però, in mezzo a tutti questi grandi punti interrogativi, numeri off ensivi sono spietati e mortifi canti: al Grande Torino i suoi giocatori hanno realizzato la miseria di 11 reti e solo Cremonese e Sampdoria (a un passo dalla Serie B) hanno fatto peggio. Complessivamente, poi, il Toro ha segnato 30 reti e solo in sei hanno concretizzato meno. Le statistiche non mentono e aiutano a spiegare il motivo per cui la squadra occupa l’11º posto in classifica e perché, a meno di un filotto di successo clamorosi oppure di una frenata collettiva delle squadre che stanno davanti, l’operazione Europa è poco più di un sogno. C’è da aggiungere, per cercare di spiegare la carenza di realizzazioni, che il Toro gioca sempre e solo con il solito schema. In avanti due trequartisti e una punta che poi (Sanabria) tanto punta non è. Ed è chiaro che le difese avversarie possono preparare la partita con tante certezze, visto che anche durante la gara il Toro gioca sempre alla stessa maniera: quindi basta coprire le fasce e non arrivano pericoli. Annosa poi la questione dei calci piazzati non sfruttati.