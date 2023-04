Torino: Pellegri cerca spazio

TORINO - Non finiva più, quell'assenza. Sono stati terribili i mesi che Pietro Pellegri ha trascorso senza poter scendere in campo a causa delle ripetute botte di sfortuna che lo hanno colpito, con il “famoso” infortunio dopo poco più di due secondi a Bologna, era novembre, e poi il guaio capitato in allenamento nel periodo natalizio: lesione al bicipite femorale della coscia destra. Adesso, però, le nubi sembrano essersi allontanate e l'attaccante, che Juric considera uno degli elementi più talentuosi tra quelli a disposizione - non a caso ha fortemente voluto che la società lo riscattasse in estate dal Monaco -, ha dimostrato di essere guarito. Pellegri ha disputato qualche minuto nella partita che il Torino ha pareggiato in casa del Sassuolo e, sabato, il tecnico lo ha inserito al 17' della ripresa contro la Roma. Un cambio logico, perché a lasciargli il posto è stato Sanabria, uno dei giocatori più utilizzati proprio per la mancanza di alternative nel reparto offensivo. Pellegri ha una enorme voglia di ripagare tutti per la fiducia ricevuta e, ancor di più, il desiderio di dimostrare il suo valore. Per questo, confida che Juric gli concederà più spazio già domenica prossima contro la Salernitana e via via nelle gare che mancano alla fine di una stagione fino a questo punto maledetta, ma alla quale il giovane attaccante ha ancora la possibilità di dare un senso positivo.