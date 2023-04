Torino, la strategia per Lazaro. Con lo sconto

TORINO - Non si sa quanti giocatori riscatterà dai prestiti il Toro ma si sa che ce n’è uno che sicuramente verrà preso: si tratta di Valentino Lazaro, austriaco, 27 anni, giocatore che tra quelli arrivati ha colpito in positivo più di tutti. Prima dell’infortunio, che lo aveva tenuto fuori per molto tempo, era il migliore dei granata. Giocatore bravo a spingere, disinvolto, sempre propositivo sulla sua zona di competenza. Il giocatore, per la cronaca, è di proprietà dell’Inter e non rientra nei piani nerazzurri. Marotta, però, non è intenzionato a fare un nuovo prestito, punta a cederlo a titolo definitivo. La cifra del riscatto si aggira sui 6 milioni, però trattabili.