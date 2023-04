Toro, Vlasic costa “soltanto” 13 milioni: così però non resta

TORINO - Il pitbull ha perso i denti: sono rimasti in Qatar insieme con quei 2 rigori trasformati contro il Giappone e il Brasile. L’ultima volta che infilò i canini negli avversari era il 9 novembre. Una marea cronologica. E ricordi che sembrano ormai scomparsi, segni sulla sabbia livellati dal passaggio dell’onda. Il Torino affrontò la Sampdoria, quel giorno. Finì 2 a 0 e Nikola infilò dapprima un assist vincente per il gol di Radonjic, poi disegnò lui stesso il raddoppio. Un cerchio perfetto. Peccato che occorra tornare indietro di 155 giorni, per atterrare su quella casella. Cinque mesi fa. Certo, con la tara dei Campionati del mondo: due mesi di stop, sul suolo italiano. Am e pm: ma non per indicare l’ora, prima e dopo mezzogiorno. Giacché a Torino abbiamo conosciuto due Vlasic, il Nikola ante Mondiale e quell’altro, post. Giano bifronte: però come le due facce della Luna, una sola illuminata. Paradossalmente, il croato ha dimostrato pure continuità. Nella prima fase con una serie di prestazioni sopra le righe per intensità ed efficacia, racchiuse simbolicamente in quei 4 gol e e 2 assist firmati in 15 giornate, con l’aggiunta pure di un passaggio vincente, decisivo, in Coppa Italia. Poi, però, dal Qatar è tornato il fratello sbagliato. Mai svogliato, ma sbagliato sì. Altrettanto continuo, ma nel buio di una partita dopo l’altra. Altre dieci gare, però nessuna realmente sufficiente, brillante, da conservare nel cassetto della memoria.

Torino, un altro Vlasic

Improvvisamente più piccolo (e non per un fatto di statura), ingrigito, quasi afono. Qualche lampo sporadico, però senza incidere. A dir tanto, quel passaggio intelligente per il gol di Karamoh a Firenze, in coda alla sconfitta in Coppa Italia contro il viola. In ogni caso, più un Gronchi rosa che un cammeo. Con al centro pure il buco nero di un infortunio alla coscia, 4 partite perse. Si diceva: è tornato dal Qatar stanco. Ma oggi non ha più nemmeno troppo senso evocare quella sottile linea che può separare la pesantezza dalla leggerezza, sul prato. Dai media croati ci giunge una notizia, intanto. Nel balletto di cifre legate al suo eventuale riscatto a fine stagione si staglia quella giusta adesso, dopo che sono evaporati possibili step in crescendo e premi connessi. Se il Torino volesse trasformare il prestito con diritto in un acquisto definitivo non dovrebbe più girare al West Ham 15 milioni, ma soltanto (e si fa per dire, soltanto) 13. Numero luccicante solo al Totocalcio. Perché, e dispiace dirlo ma è così, questo Vlasic, il Vlasic sbagliato, non può valere tanti soldi, non può pesare così sulle casse del Torino. E il primo a saperlo è lo stesso folletto croato: perfettamente consapevole del suo rendimento a testa in giù, da mesi.

La parabola del croato

Nonostante la stima di Juric. L’impiego costante. Il modulo favorevole. La fiducia della società, l’affetto della tifoseria. Dopo l’alba luminosa della sua carriera nell’Hajduk, l’annata persa nell’Everton. Poi le saette mostrate in Russia, nel Cska di Mosca, e il secondo ritorno in Inghilterra a peso d’oro, 25 milioni più 5 di bonus. West Ham: un’altra stagione sostanzialmente inutile, da talento tanto atteso, ma presto finito ai margini. Quindi la rinascita con Juric, l’occasione nuova nel Toro. E quei bagliori autunnali: am. Ma, pm: il ritorno nell’ombra. E senza una motivazione apparente. La sua vita in giostra lo sta portando a perdere il treno. Perché se nelle prossime 9 partite l’inversione di tendenza non sarà netta, equivocabile, Cairo e Vagnati finiranno per allargare le braccia: ci spiace, però... E a quel punto non sarà dirimente nemmeno l’ipotetico sconto che potrebbe concedere il West Ham: uno, due, tre milioni a dir tanto. Sempre troppi, comunque, per l’economia granata nel rapporto qualità/prezzo. E pure il suo stipendio da 2 milioni netti non aiuta, evidentemente. Il più abbacchiato è lui. Gli resta poco tempo per indirizzare il destino. Lo sorregge la fiducia di Juric. Starà a Nikola. Si può solo sperare, da fuori.