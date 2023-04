La trequarti del Torino da due anni senza un faro

TORINO - L’essenza del calcio di Ivan Juric non fa il paio con i numeri. Troppo importante il lavoro dei trequartisti nel 3-4-2-1 del tecnico croato. Ma troppo pochi i gol arrivati dagli interpreti del ruolo. Chi più chi meno, naturalmente, i vari Vlasic , Miranchuk , Radonjic , Seck e Karamoh sinora non hanno totalmente soddisfatto le aspettative. Si può salvare il primo Vlasic (4 gol in campionato). Oppure l’apporto di qualità di Miranchuk (altrettante reti, ma con ben 5 assist gol), pur tra alti e bassi ripetuti. Di Radonjic (2 gol) si sono apprezzati davvero pochi squilli e soltanto in forma assai sporadica (in ogni caso, lui è già del Torino: per 2 milioni è infatti già da tempo maturato l’obbligo di riscatto sancito in estate col Marsiglia). Karamoh si è svegliato solo nel 2023 (3 gol) e ora il Torino dovrà decidere se prolungare o meno il suo contratto, già in scadenza. Seck, infine, è diventato ormai da mesi un ufo: e ci pare destinato a un prestito formativo (in B avrebbe di sicuro maggiore spazio).

L’idea di Juric

Di recente, il tecnico ha anche illustrato la sua idea di trequarti, considerando le caratteristiche dei calciatori a disposizione: uno opera più vicino alla prima punta e l’altro più largo, libero di svariare. «O gioca Miranchuk o gioca Vlasic», ha spiegato Juric dopo la sconfitta contro la Roma, confermando le combinazioni in questo ultimo periodo: Vlasic o Miranchuk da una parte, Radonjic o Karamoh dall’altra. Gli infortuni patiti in stagione dai quattro hanno obbligato più volte l’allenatore a fare di necessità virtù, ma senza snaturare il suo credo. E così il reparto che più sta a cuore a Juric, in considerazione del suo gioco, appunto la trequarti, continua a non avere un vero faro: fi gurarsi due! Anche nella scorsa stagione in quel settore si erano notate luci (poche) e ombre (tante). Con interpreti diversi (l’unico già presente era Seck), nella Serie A 2021/2022 il Toro segnò 12 reti in totale con i trequartisti in rosa: 7 Brekalo, 3 Pjaca e 2 Praet. A fine stagione, la scelta di non riscattare Pjaca (discontinuo e spesso frenato da problemi fisici) e di chiedere (invano) uno sconto per Praet sembrò inevitabile. Su Brekalo, invece, incise a sorpresa la volontà del calciatore: che in primavera, allettato da chissà quali ambizioni altrove (nei fatti illusorie), comunicò ripetutamente ai vertici granata di non voler restare. E a quel punto il Torino si tirò indietro, comprensibilmente.