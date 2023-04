Lazaro e Gravillon promossi: il Torino vuole acquistarli

TORINO - Il mercato si fa adesso. Davide Vagnati non ha certo bisogno di aspettare la fine del campionato per iniziare a ragionare sulla rosa della prossima stagione. Per cui in questo momento si sta concentrando soprattutto sulle risorse già a disposizione di Ivan Juric: i riscatti dei cartellini, ben presto, diventeranno l'argomento principale legato al futuro del Toro. Quello di Nemanja Radonjic è stato già perfezionato e per lui i granata dovranno sborsare circa 2 milioni di euro al Marsiglia. Una cifra messa in preventivo da parecchio tempo: persino a settembre si erano verificate le condizioni per l'esercizio dell'obbligo di riscatto, che ora non è altro che un atto formale da ratificare. Stessa cosa che capiterà con Ivan Ilic , col club granata che a breve completerà le pratiche per l'acquisizione a titolo definitivo: l'accordo con il Verona, infatti, lo prevede da gennaio, quando il serbo ha raggiunto il suo mentore Juric al Filadelfia. I nodi ancora da districare, invece, riguardano il destino di tre giocatori: Valentino Lazaro , Andreaw Gravillon e Ronaldo Vieira , tutti ancora in stand-by.

Lazaro mette tutti d'accordo, Gravillon partita aperta

Su Lazaro, in società, sono tutti d’accordo: l’obiettivo è quello di riscattarlo dall’Inter. Ora la curiosità è legata alle condizioni fisiche di un esterno che da qui a fine campionato giocherà tante partite, ma l’infortunio ormai è acqua passata. Lo ha dimostrato contro Sassuolo e Roma: due ingressi dalla panchina che hanno rinfrancato tutti. Il Toro lo può riscattare a 6 milioni. Una cifra che però verrà rivista al ribasso: non rientra nei piani dei nerazzurri, che non vogliono correre il rischio di tenerselo in rosa per una parte del ritiro estivo. I due club ne parleranno a stretto giro, ma l’obiettivo è comune: chiudere il discorso, facendo in modo che Lazaro diventi granata. Partita aperta anche per Gravillon, con Vagnati che ha già imbastito il discorso col Reims: servono 3.5 milioni di euro. Cifra abbordabile, per un ragazzo che ha fatto vedere di avere i numeri per crescere ancora tanto. Al Toro ha trovato il contesto giusto e Juric sicuramente darebbe il via libera per tenerlo, visto anche l’imminente addio di Djidji. Infine, c’è il tema Ronaldo Vieira, praticamente sempre ai box da quando è arrivato. Per lui gli spiragli di una permanenza sono oggettivamente vicini allo zero: tornerà alla Sampdoria, con Emirhan Ilkhan chiamato a compiere il percorso inverso.