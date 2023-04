Torino, Singo fa 100 e riceve una maglia speciale!

TORINO - Novanta gare in quasi quattro campionati di Serie A, più 7 partite disputate in Coppa Italia e 3 nei preliminari di Europa League del 2019-20. In totale Wilfried Singo ha giocato con il Torino 100 gare. Non avendo indossata alcun altra maglia che non fosse quella granata, nella giovane carriera. Giovane in virtù dell’età - 22 anni - ma a questo punto con parecchia esperienza accumulata. Le buone prestazioni nel Toro - ottimo l’impatto, poi a una flessione ha fatto seguito una convincente ripartenza, in questi quattro anni - gli sono anche valse spazio nella Nazionale della Costa d’Avorio: quattro i gettoni di presenza, come quattro sono le esperienze vissute con la Costa d’Avorio olimpica.