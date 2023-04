Toro attento! Ancelotti fa seguire i progressi di Ricci

TORINO - Quando il Toro gioca male lui riesce sempre a fare qualcosa di buono. Quando, invece, la squadra si esprime al meglio diventa irresistibile. Stiamo parlando di Samuele Ricci, 21 anni, centrocampista granata e punto di forza della formazione di Juric. Tutti i grandi club, italiani e stranieri, gli hanno messo gli occhi addosso ma a tutti, proprio a tutti, Cairo e Vagnati hanno risposto che il giocatore non è in vendita. Lui e Ilic rappresentano il futuro del Toro e attorno alla coppia centrale verrà costruita la squadra che dovrà (finalmente) puntare all’Europa. Ricci, tra l’altro, è seguito con grande attenzione da Roberto Mancini che lo aveva fatto esordire il 4 giugno del 2022 in occasione di Italia-Germania, terminata 1-1, prima partita di qualificazione di Uefa Nations League. Per ora gioca in Under 21, ma se continuerà a crescere verrà chiamato con la squadra maggiore. Una logica conseguenza delle sue prestazioni sempre confortanti. Oltretutto Mancini lo considera l’erede naturale di Jorginho.



Ancelotti ha messo gli occhi su Ricci La notizia dell’ultimo periodo è che il centrocampista granata piace anche a Carletto Ancelotti. Il

tecnico del Real Madrid, sotto contratto con il club spagnolo sino al 2024, desideroso di restare sino alla scadenza nonostante il Brasile lo voglia come ct per il grande rilancio, ha spesso mandato ai suoi uomini di fiducia che operano in Italia di seguire dal vivo il giocatore. Questo non significa che Ricci andrà al Real Madrid, ma semplicemente che il prestigioso club spagnolo lo sta monitorando e che lo terrà sotto stretta osservazione. Perché nell’organigramma della società c’è un settore specializzato nell’individuare e controllare i giovani emergenti del calcio europeo. I migliori vengono schedati e seguiti con particolare attenzione per un paio di stagioni dopodiché o verranno acquistati (pochi a dire il vero) oppure verranno sostituiti da altri ingressi da seguire. E Ricci è entrato in questa lista.



Ricci non pensa al mercato Il ragazzo, comunque, non pensa al mercato. Vuole giocare, vincere e crescere con il Toro. Anche perché è molto legato a Juric, tant’è che poco tempo fa ha confermato questa preferenza nei confronti del tecnico croato: «Grazie a lui sto migliorando, mi sta insegnando tante cose che mi permettono di interpretare la partita come piace a me. E’ un tipo duro e tosto, i suoi allenamenti sono terribili, ma alla fine ne esci con la consapevolezza di aver imparato sempre qualcosa in più rispetto a prima». Adesso Ricci ha in testa la partita contro la Salernitana, una sfida che i granata devono vincere per dimenticare l’ultima persa contro la Roma e migliorare una classifica (11º posto) che comincia ad essere insignificante. Un successo contro la Salernitana, inoltre, porterebbe un po’ di entusiasmo tra i tifosi che cominciano a spazientirsi. Sognavano l’Europa, almeno quel 7º posto che poteva anche garantire la Conference League. Match importante, dunque. E il giocatore lo sa bene: assieme ai suoi compagni sta lavorando con determinazione per portare un contributo decisivo. Non c’è più tempo da perdere, da adesso alla fine del campionato bisogna salvare almeno l’onore che sarebbe una forma di rispetto nei confronti della gente torinista.

