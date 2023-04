Torino, c'è Sanabria in cerca di exploit

TORINO - Otto gol e due assist in 24 presenze: Tonny Sanabria a partire dal match di domenica contro la Salernitana conta al più presto di raggiungere la doppia cifra, traguardo minimo che si è messo in testa. E una volta raggiunta «conto di superarla» aveva annunciato l’attaccante paraguaiano qualche tempo fa. Nonostante per una punta le reti realizzate sino ad ora non siano moltissime la stagione dell’attaccante non è disprezzabile visto che a parte qualche rara eccezione, come nell’ultima contro la Roma, è sempre uscito dal campo a testa alta, altissimo. Perché spesso si sacrifica per la squadra, corre e lotta, apre varchi ai compagni che quasi sempre non producono gli effetti sperati.