Cairo, seconda rivoluzione Toro e resa dei conti

TORINO - Sta per partire un’altra rivoluzione, considerando la situazione che si è venuta a creare: giocatori poco utilizzati, altri dal costo di riscatto elevato che sino ad oggi non hanno fatto la differenza, altri ancora che sono vicini alla scadenza di contratto e che la società (per ora) non intende rinnovare. Senza dimenticare che per alcuni granata (vedi Schuurs e Singo) stanno arrivando sfiziose offerte di mercato. Le ultime giornate di campionato potranno suggerire, in un modo o nell’altro, diverse soluzioni, perché c’è anche chi si giocherà il futuro nel Toro. Difficilmente Vlasic riuscirà a conquistare la conferma, possibile per Miranchuk, probabile per Lazaro e Gravillon. Posizioni delicate, decisioni che vanno prese con il nulla osta di Juric. Il tecnico in più di una circostanza ha fatto presente, non solo ai dirigenti, che difficilmente accetterà di ricominciare con una rosa nuovamente stravolta come nella scorsa estate, anche se nelle ultime settimane il suo atteggiamento si è un po’ ammorbidito. Di sicuro invoca acquisti di qualità, investimenti che dovranno portare ad ambizioni maggiori. Al momento sono 10 i giocatori con la valigia pronta. Berisha, fuori rosa, se ne andrà di sicuro. Il contratto, sino al 2024, verrà rescisso. Gemello, Bayeye e Seck saranno dati in prestito per giocare con continuità. A Djidji non verrà prolungato il rapporto, così come ad Aina e Adopo, in scadenza. Il nigeriano è vicino al Fulham, il giovane centrocampista nato a pane e Toro è in cerca di una sistemazione. Tutti e due se ne andranno a parametro zero. Vojvoda sarà ceduto, mentre è sempre più lontano il riscatto sia per Vlasic sia per Vieira. Il primo tornerà al West Ham, il secondo alla Sampdoria. Sono almeno 10, praticamente quasi metà rosa, i partenti. Tra questi ci sono elementi che hanno giocato poco o niente, ma anche chi è sceso in campo con frequenza. Anche diversi titolari o para-titolari: in testa, come detto, i vari Vlasic, Djidji, Aina, Vojvoda, fors’anche Miranchuk e Rodriguez.