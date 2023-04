Torino-Salernitana insieme nella Giornata di sensibilizzazione sull'autismo

TORINO - Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Torino annuncia una lodevole iniziativa che si terrà domani in occasione della partita contro la Salernitana : "Domenica 16 Aprile, durante l'intervallo della partita tra Torino e Salernitana, dando seguito alla Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo e all’interno del mese 'Blu' dedicato a tale argomento, allo stadio Olimpico Grande Torino verrà vissuto un momento di profondo significato".

Torino-Salernitana insieme per il mese "Blu"

La nota del club prosegue: "Il Torino For Disable e il personale delle Cooperativa Giovamente di Salerno (in rappresentanza anche della Salernitana For Special), artefice di numerose iniziative di accoglienza, supporto e sostegno al mondo della Disabilità sul territorio salernitano, si scambieranno gagliardetti e bandiere reciproche, come segno di comunione di intenti e con il significato unico e profondo che siamo tutti unici, tutti diversi, tutti uguali. Seguirà un giro di campo tutti insieme per presentarsi sotto i rispettivi tifosi, per poterne sentirne l'unico e prezioso affetto e sostegno".