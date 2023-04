Torino-Salernitana, Juric: "Djidji al posto di Schuurs". E su Vlasic...

TORINO - "Dobbiamo reagire e non accettare le ultime partite. Affrontiamo una squadra con un attacco importante e che non perde da sei partite". Così Ivan Juric, tecnico del Torino, in vista della sfida contro la Salernitana, in programma domani alle 15. "Possiamo fare la partita contro tutte le squadre di questo campionato, siamo competitivi e creiamo occasioni. Poi quando troviamo le squadre di bassa classifica non abbiamo una grande supremazia. Significa che se non siamo al massimo in tutto difficilmente riusciamo a vincere. Serve un grande spirito per le ultime gare, c'è bisogno che si dimostri la voglia di rimanere". Sulle modifiche in difesa vista la squalifica di Schuurs: "Djidji giocherà, siamo contenti di Gravillon, ma Djidji è molto forte. Poi Buongiorno al centro, mentre Rodriguez tornerà a sinistra".