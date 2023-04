Torino, Cairo e il precedente: “Resto fiducioso, siamo come nel 2014"

TORINO - Non sarà con due punti in quattro gare che il Toro potrà strofinare la lampada vedendone uscire il genio cui chiedere la qualificazione nelle coppe europee. Prima delle sconfitte contro Napoli e Roma, e dei pareggi contro Sassuolo - all’interno di una prestazione che avrebbe tranquillamente potuto portare i tre punti - e Salernitana, c’era una squadra reduce da due vittorie consecutive: contro il Bologna, che è tra le sorprese positive di questo fi nale di stagione (cinque i punti di vantaggio dei rossoblù sui granata), e in trasferta a Lecce. Quale Toro affronterà un finale di stagione nel quale i punti in palio sono ancora 24? Quello che come spesso sottolineato da Juric, «deve avere quella voglia speciale di non prendere gol», o quello assai più spento visto all’opera nel primo tempo della sfi da di ieri? Nel primo caso, se cioè i granata troveranno le risorse morali, psicologiche e fisiche per vivere un epilogo da protagonisti, sognare sarà ancora lecito. Questa squadra si trova infatti nell’identica posizione di quella che, nel 2013-14, sarebbe arrivata settima accedendo in Europa a causa del dissesto finanziario del Parma di Ghirardi. «Abbiamo gli stessi punti di allora (39 dopo 30 partite, ndr) - il confronto proposto da Cairo -: per il finale di stagione sono fiducioso. Nel 2013-14 riuscimmo a chiudere con 18 punti in 8 partite e andammo in Europa, quindi per quanto riguarda questa stagione mai dire mai, tutto è ancora possibile. In merito alla partita contro la Salernitana direi che è stato un peccato l’approccio, ma poi ci siamo ripresi, riuscendo a pareggiare senza rischiare nulla». Una valutazione oggettiva, cioè figlia dei numeri che non sono interpretabili, quella di Cairo in relazione alle speranze di andare nelle Coppe. Da interpretare, e qui la risposta arriverà soltanto dal campo, ci sarà invece l’atteggiamento attraverso il quale il Toro di Juric vivrà le ultime curve del campionato.